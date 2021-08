“Una buena multa no te vendría mal”

Muchos critican que haya venido desde Madrid a descuidar las medidas en Andalucía: “ ¿en Málaga no hay COVID? pues no me había enterado, gracias Terelu “, decía una usuaria irónicamente.

Terelu Campos está de vacaciones y se nota. Desde que entrara en directo en Viva la vida sentada en un descuidado y sucio sofá , la colaboradora dejaba claro que estaba totalmente inmersa en sus vacaciones y no se fijaba en los detalles. Tras ser la mofa de Twitter, ahora Campos hace frente a fuertes críticas en Instagram por no llevar mascarilla.

