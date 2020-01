Una brújula sin norte | La Prensa Panamá

Desde que se fundó la Escuela Náutica de Panamá, en el año de 1958, exclusivamente para la formación de marinos polivalentes, no fue sino hasta el año 1971 cuando se establecieron las carreras para Oficiales de Cubierta y Máquinas. En ese entonces, su marco referencial se enfocaba únicamente en la navegación internacional, el Canal de Panamá, y en puertos y servicios de cabotaje en aguas nacionales. Han pasado más de 48 años, tiempo en que nuestra realidad actual nos hace un llamado a evaluar si en los próximos años el pénsum académico debería o no sufrir cambios que ayuden a mantener a nuestros profesionales competitivos para hacerle frente a la nueva era, la cual hemos denominado “El futuro en el mar”.

