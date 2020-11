Una boda organizada en secreto y a la que acudieron 7.000 personas genera gran polémica tras filtrarse los vídeos

El New York Post citó el artículo de Der Blatt, escrito en yiddish, afirmando que toda la información, avisos e invitaciones para la boda se hicieron de boca en boca para evitar ser detectados y que no se utilizaron carteles, invitaciones escritas o avisos de periódicos.

La legislación actual en Nueva York establece que una casa de culto de esas características solo puede tener el 50% de la capacidad, además de que las personas de diferentes no convivientes deben mantener una distancia de dos metros y usar mascarillas. Según informa The Jerusalem Post, el salón interior tiene una capacidad para 7.000 personas y estaba en su máximo aforo.

