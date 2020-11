Una biblioteca al alcance de tu mano con este increíble libro electrónico (casi) cinco estrellas de Amazon

Para ampliar vocabulario, reducir estrés, aumentar la concentración y la memoria. Todas las anteriores, son algunas de las innumerables ventajas que tiene la lectura. Y es que, además de ser un gran pasatiempo, múltiples estudios afirman que los lectores tienen muchas más probabilidades de ser exitosos y conseguir sus metas en la vida. Si eres uno de los que prefiere leer y escuchar música de manera simultánea, siempre vienen bien unos auriculares con bluetooth.

No obstante, a todos nos ha pasado que, a la hora de realizar un viaje, los libros grandes y pesados generan cierta molestia. No por la temática, sino por la incomodidad de transportarlos y tener que evitar que se dañen o arruguen. Pero no solo eso, peor es si lees más de algún título. La idea de trasladar dos o más libros, se vuelve todo un dolor de cabeza. Y para qué decir si al momento de sentarnos y encontrar la máxima comodidad, la lectura no nos motiva y decidimos cambiarla por otra. El problema es que no siempre podemos acudir a una tienda física para conseguir uno nuevo.

Sin embargo, hemos encontrado una solución: un libro electrónico que te permitirá tener toda una biblioteca al alcance de tu mano. Se trata del Kindle del Amazon, ahora con luz integrada regulable permite leer durante horas dentro y fuera de casa, tanto de día como de noche. Entre las múltiples ventajas de tener este tipo de productos, está la posibilidad de subrayar pasajes, buscar definiciones, traducir palabras o ajustar el tamaño del texto: todo sin abandonar la página que estás leyendo. Cuenta con una pantalla de 167 ppp y alto contraste, en la que se lee fácilmente como en papel impreso, sin ningún reflejo, incluso bajo la luz del sol. Si todavía no tienes el tuyo, podría ser un (auto) regalo perfecto para la Navidad. ¿A qué esperas para conseguirlo? ¡Está rebajado!

Para leer sin límites y ahora con luz frontal integrada, el Kindle de Amazon. Amazon

Las ventajas de apostar por un Kindle

Lee durante horas: la pantalla antireflejos y la luz frontal regulable, fatigan menos la vista que las pantallas retroiluminadas.

Cómodo y ligero para sujetar con una sola mano.

Con una sola carga puedes leer durante semanas, a diferencia de ‘smartphones’ y otro tipo de aparatos electrónicos.

​No dejes que los emails y mensajes de texto interrumpan tu lectura.

Elige entre millones de libros. Tiene capacidad para miles de títulos, así que siempre podrás llevar tu biblioteca contigo.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.