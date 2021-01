Una avería de la AEE deja sin luz a sectores de Carolina, Trujillo Alto, San Juan y Guaynabo

Una avería en las líneas de alto voltaje que discurren entre los centros de transmisión de Sabana Llana y Monacillos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) dejó sin luz esta madrugada a sobre 10,000 abonados de sectores de Carolina, Trujillo Alto, San Juan y Guaynabo.

El subdirector de Operaciones de la corporación pública, Fernando Padilla, indicó a El Nuevo Día que hasta el momento se desconoce la razón de la avería que ocurrió a eso de las 5:30 a.m., pero brigadas se mantienen trabajando en el área. No ofreció un tiempo estimado para la recuperación del sistema.

“Durante la madrugada de hoy, hubo un evento en el centro de transmisión de Sabana Llana, cerca de Carolina, que afectó también el centro de transmisión de Monacillos. Las líneas de alto voltaje que discurren entre Monacillos y Sabana Llana tuvieron un evento. Ya tenemos personal en el área para poder identificar la causa de la avería y poder entrar el restante de los clientes que están sin servicio”, dijo.

Estableció que en lo que va de mañana han añadido abonados al sistema, pero que las subestaciones de Encantada y Conquistador, en Trujillo Alto, aún están fuera de servicio.

“Si visualizas ese pedazo de Carolina, San Juan y Guaynabo, esa fue el área del evento y es dónde la mayor parte de los clientes se quedaron sin servicio. Actualmente, tenemos sobre 10,000 clientes que están fuera de servicio. Una vez el personal determine la causa de la avería, pues estaremos energizando la barra nuevamente para entrarla a subestación y poder energizar a los clientes que quedan fuera”, expresó.

Por su parte, el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier, por sus siglas en inglés), Jaime Figueroa Jaramillo, denunció en WKAQ-580 AM que la avería se anticipó ayer y que no se atendió debido a que un camión especializado para atender este tipo de fallas lleva siete meses dañado.

“Esta avería se detectó ayer. Ayer, lo que llamamos nosotros un punto caliente en el centro de transmisión de Sabana Llana. Sabes por qué no se corrigió? Porque no teníamos un camión. El camión se averió hace siete meses en un accidente que hubo en Puerto Nuevo y en siete meses, los que hoy dirigen la autoridad, que son los mismos que la llevan dirigiendo los pasados tres años, no han tenido la capacidad de atender el problema”, detalló.

De acuerdo con Jaramillo, este camión tiene la capacidad de conectar a la línea 115 y 230 “en vivo”. “Los compañeros se convierten en parte de la línea, pero al no tener ese camión disponible, ese punto caliente en el switche de 115 y 230 no se pudo reparar en el día de ayer. Suerte y verdad, a lo mejor pasa y no pasa, pero pasó“, lamentó el líder sindical.

El Nuevo Día solicitó una reacción a la AEE sobre esta denuncia, pero aún no se ha obtenido respuesta.