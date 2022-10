Una Arena llena de raros sucesos paranormales

“Tiempo después de su muerte iba rumbo al gimnasio y vi a alguien caminando con la indumentaria del Goyo, su pelo lacio y forma encorvada. Pensé, ‘se parece al Goyo’. Volví a salir, lo volví a ver y caminé para ver quién era. Cuando me acerqué no había nada”.

“Un sábado en el gimnasio mientras me bañaba me apagaron el estéreo, lo prendí y luego lo desconecté. Aún así se prendió el sonido. Sentía miedo y quería bajar desnudo; hubo un bajón de temperatura, mucho frío”, dijo el Pedro Infante de la lucha libre.

“Lo que más me atemorizó fue una vez que estaba en el gimnasio. Por la hora, no debía haber ruidos. Al cambiarme de ropa, escuché cómo dejaban caer las pesas: Había un ring al fondo donde se escuchaba a luchadores que se entrenaban. Las tarimas vibraban”.

“Parecen ojos de gatos. Sí hay gatos en la arena, pero no como para que estén observándome. Lo chistoso es que cuando me acerco, se apaga la luz”, confiesa.

“Antes me asustaba, pero ahora solo digo: ‘Ay, Emilio, vienes con tus bromas otra vez’. Me doy calma porque no debo entrar en pánico”, explicó el gladiador, con unos 30 años como luchador del CMLL.

