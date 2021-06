Una animadora de 14 años con síndrome de Down en Utah, excluida de la foto del anuario del equipo

Una vez publicado el anuario se descubrió que los responsables del instituto habían usado la foto en la que no aparecía ella , sin mayor explicación hasta que la noticia ha saltado a los medios nacionales e internacionales. “Cuando llegó con el anuario de 8º curso y me lo enseñó, sólo dijo ‘No estoy aquí, pero estas son mis amigas y las quiero'”, relata el padre, Jeffrey Arnold a CNN.

En el Instituto Shoreline Jr. de Utah, el equipo junior de cheerleaders estaba comandado esta temporada por Morgyn Arnold , una risueña niña de 14 años con la que sus amigas se llevaban bien y en principio no tenían ningún problema. Como todos los años, les hicieron varias fotos para conmemorar la temporada en la que se dedicaron a hacer saltos, piruetas y cánticos animando a los equipos de los deportes del instituto, pero hicieron dos versiones de la instantánea: una con Morgyn y otra sin ella. El motivo: tiene síndrome de Down .

