Una anciana aprovecha su vacunación para pedir auxilio en una nota: “Estoy secuestrada”

El contenido de la carta ha sido reproducido por algunos medios locales, y en ella se puede leer el mensaje de auxilio de la anciana: “ Ayúdenme, por favor, estoy secuestrada por mi hija y su esposo. Tengo un año aquí encerrada y no me dejan salir ni a la puerta de la casa. Les pido que me saquen de aquí, por favor”, indicaba la nota.

