Una aldea en India se desconecta de Internet y la tecnología todos los días para que sus habitantes hablen entre ellos

“La covid-19 ha hecho que las personas prefieran las actividades en línea”, comenta. El uso problemático de Internet puede causar, según la profesional, “estrés psicológico” y dañar a los adolescentes en muchos aspectos de su vida. Por esos motivos, esa pequeña desconexión de la aldea india podría ser útil para que las personas no realicen reuniones sociales, interacciones familiares o eventos no digitales.

