Una agenda cultural para disfrutar del arte nacional

“Desde las alturas que las alas me dieron, la gallardía, el asco, el orgullo y el ensueño, desperté y volví a sentirme en la piel del animal, en la costra del árbol, en la carne rota del agua”, escriben los creativos, “sumergido en los sonidos del cuero, de la cigarra y del lodo, parí y evolucioné para seguir sobreviviendo. Mis instintos más primitivos me llevaron a conservarme, a luchar con deseo y garra, a proteger mi casa, a correr, a volar…porque es el momento oportuno”.

You May Also Like