Una advertencia sobre las inversiones en Panamá

La precaria situación fiscal y alto endeudamiento del Estado, así como la severa descapitalización del sector privado, hacen urgente la atracción de IED para generar empleos, la cual no ocurrirá en un entorno donde las reglas pueden cambiar para ceder a presiones populistas. Buscar “culpables” no inyectará ni $1, ni generará UN empleo. Más claro, imposible.

Venezuela es, con diferencia, el país más peligroso para invertir en Latinoamérica. Panamá en contraste, recibe buenas calificaciones en materia macroeconómica, financiera y capacidad de repago de deuda, pero la evaluación que hace el informe sobre gobernabilidad, populismo y riesgo para las inversiones en Panamá es preocupante. No hay manera de matizarlo, aunque The Economist confirma algo que muchos percibimos.

No es la primera vez que The Economist expresa preocupación por la gobernabilidad en Panamá. En un Informe publicado el 16 de julio 2020 alertaba sobre la merma en de credibilidad del Gobierno del presidente Laurentino Cortizo y la necesidad de restaurar rápidamente la confianza pública en su administración y la amenaza de inestabilidad social. Ahora advierte que esa pérdida de confianza y efectividad gubernamental, en medio de una creciente presión por medidas de corte populista, es malo para los negocios.

En un informe titulado “Politics, populism and policy: operational risk in Latin America” (Política electoral, populismo y política: riesgo operacional en Latinoamérica), hecho público el 17 de marzo 2021, la Unidad de Inteligencia de Negocios del prestigioso semanario inglés hace un análisis del creciente riesgo que el populismo y el deterioro de credibilidad de los Gobiernos representan para el clima empresarial y la inversión extranjera en la región en la era Post Covid-19.

