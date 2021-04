Una actriz porno tacha de tacaños a varios jugadores del Manchester United que la contrataron como escort

River no dio los nombres de los futbolistas del United, pero sí que criticó con dureza su actitud con ella. “ Esperan que estés con ellos porque son famosos, pero nunca quieren salir contigo de verdad . Les sirves como una segundona en las sombras. Y el hecho de que tengan mucho dinero no significa que quieran ser generosos ”, contó la actriz.

La actriz de cine para adultos Shona River destapó un nuevo escándalo sexual en la Premier League . La húngara de 28 años fue entrevista en el podcast How To Be A Pornstar y tachó de tacaños a tres jugadores del Manchester United que contrataron sus servicios como escort.

