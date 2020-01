Una activista transgénero que ganó más de 4 millones de euros en la lotería sorprende a sus hijos con su testamento

Uno de sus hijos, afirmó en 2018 en The Mirror que no tenía ningún problema con que su madre fuera transgénero, pero que sus publicaciones le parecían “humillantes” . Por otro lado, una amiga de una de sus hijas declaró que la joven no tenía ningún interés en su dinero y que “podía quedarse con cada centavo”.

Según informa The Mirror, en él la mujer declaraba “que en la fecha de este testamento espero casarme con mi prometida Rachel Nason y que tengo la intención de que mi testamento tenga efecto de inmediato y sea efectivo independientemente de si no es que mi matrimonio tenga lugar”.

Ede, extaxista en Hull (Reino Unido), no estaba en contacto con sus cuatro hijos desde hacía tiempo, por eso, tras ganar 4 millones de libras (4.743.221 euros) en la lotería poco después de Navidad, aseguró a la prensa local que no compartiría el dinero con ellos porque la habían repudiado tras romper su matrimonio.

