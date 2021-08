Un zoo prohíbe la entrada a una mujer que tenía una ‘aventura’ con un chimpancé

La mujer ha expresado también su malestar con el centro, del que es socia desde hace cuatro años, asegurando que la medida no afecta a otros visitantes y que el chimpancé es feliz al verla y que se acerca a ella al reconocerla: “Agita los brazos, me da besos por la ventana. ¿Qué estoy haciendo mal? “.

La decisión del centro, que había llegado a advertir a la mujer hasta en cuatro ocasiones, ha supuesto un duro revés para Timmermans , que ha reconocido que no podía alejarse de él. “ Amo a ese animal y él me ama a mí , no tengo nada más. ¿Por qué nos quieren quitar eso?”, se ha lamentado, ya que otros visitantes si que podrán ver a Chita.

Con el objetivo de mejorar la socialización con su grupo, el centro ha decidido que lo mejor es que Chita y Timmermans no se vean más, por lo que a partir de ahora no podrá acercarse al lugar en el que el chimpancé vive ni dejar que la vea . Su incumplimiento podría hacer que el zoo le prohíba el acceso completo a sus instalaciones.

