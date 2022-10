Un ‘youtuber’ famoso pudo desencadenar la avalancha mortal en Seúl

La Policía surcoreana ha admitido este lunes que pudo haber fallos en las medidas de seguridad previstas para los festejos de Halloween. Hong Ki-hyun, responsable de Orden Público, ha señalado que no se dedicaron medidas especiales relacionadas con el control de personas en el callejón donde se produjo la tragedia y ha subrayado que tampoco existe un manual que contemple este tipo de eventos masivos en los que no existe un organizador claro.

