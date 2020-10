Un vistazo al contorsionismo constitucional de la Corte Suprema

Los clásicos griegos y la escolástica medieval gustaban de filosofar sobre lo que ocurriría si una fuerza irresistible se encontrase con un objeto inamovible. Por lógica, no es posible que coexistan los dos conceptos en el mismo universo. Igualmente, el proyecto de fallo quería romper con las reglas de la lógica del derecho y hacer que algo “sea” y no lo “sea” al mismo tiempo. Indirectamente, apegándonos a lo descrito por Díaz, el proyecto “constitucionalizaba” las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Por definición, cuando la Corte sugiere, recomienda, insta a la Asamblea Nacional a legislar sobre el tema, esto significa que dicho vínculo, entre personas del mismo sexo, ya es constitucional, dado que el proyecto de fallo pretendía que la Corte considerase que se podía hacer una ley que lo regule.

Si la Corte decidiera que prohibir el matrimonio igualitario es constitucional, no tiene sentido lógico que le sugiriera al Órgano Legislativo que legalizara la unión civil, dado que la propia Corte estaba diciendo que no es inconstitucional prohibir la institución jurídica que más se le parece.

Este proyecto de fallo no fue aceptado por el pleno de la Corte, porque recibió siete observaciones, lo que provocó que se cambiara al ponente, magistrado Luis Ramón Fábrega, y se designara a la magistrada María Eugenia López Arias como nueva ponente. Según fuentes judiciales, aún no ha sido puesto a circular proyecto de fallo alguno.

