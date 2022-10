Un virus respiratorio común se está extendiendo a niveles inusualmente altos, saturando los hospitales infantiles

“Me gustaría que otros padres supieran que no deben tomar la tos de sus hijos a la ligera y que deben tomarse los síntomas en serio”, dijo. “Esto podría haber sido una situación mucho peor si no hubiéramos conseguido ayuda para Raegan”.

Por lo general, se trata de una enfermedad tan leve que los adultos no suelen darse cuenta de que la tienen, o piensan que no es más que un resfriado o una alergia y siguen interactuando con los demás.

En UH Rainbow Babies, el personal espera que las cosas no empeoren mucho. “Espero que estemos alcanzando el punto máximo ahora, porque si no es así, será un infierno”, dijo la Dra. Amy Edwards, directora médica asociada de control de infecciones pediátricas.

“Se han portado muy bien aquí y han cuidado muy bien de ella, pero lo más aterrador es que, si no hubiera sabido que estaba expuesta al VRS, podría haber dejado que se le pasara la tos”, dijo Sizemore. “Me alegro de no haber esperado”.

You May Also Like