Un viejo sistema donde unos ganan y otros pierden

El viejo sistema es el que hoy se denomina Subsistema Exclusivamente de Beneficio Definido (SEBD). Este cuenta con 273,825 pensionados a quienes 589,999 cotizantes activos deberán pagar más de $1,650 millones2 al año y viven con la ilusión de que en el futuro la juventud hará lo mismo por ellos. La mayoría de estos cotizantes son personas de bajos ingresos que pagan con sus aportes las jubilaciones tanto a personas de altos como de bajos ingresos. Esto ocurre a pesar de que cientos de miles de ellos nunca se pensionarán. Dicho de otro modo, si no logran pensionarse, han aportado a pagar la pensión de otros, pero no para su propia pensión. ¿Es esto solidario?

Pero ese sistema no ha muerto. Aún promete pagar hasta más de 5 veces lo aportado, sobre la base que nuestra juventud se hará cargo de pagar esta promesa y lo hace a sabiendas de que, en el camino, cientos de miles de personas no lograrán las cuotas requeridas para jubilarse. Estos últimos en su mayoría son personas con bajos ingresos, más vulnerables, necesitadas o que la vida las obligó a sobrevivir en la informalidad.

