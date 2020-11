un viejo conocido en Bolivia que ha desatado las alarmas

“Primero, no internarse a esos lugares y si se va, se debe tomar las medidas de seguridad correspondientes , como el uso de botas para no entrar en contacto con estos fluidos o ser mordidos por estas ratas”, recomendó.

Mamani explicó que no se descarta que haya habido otros casos en Bolivia antes de 2003 porque hasta entonces no se conocía el virus Chapare. En 2014 hubo un caso sospechoso en el Chapare que luego fue descartado y no se tuvieron otros hasta mediados de 2019, cuando se registraron cinco contagios originados en la localidad de Caranavi, en los Yungas paceños, recordó.

