Un vídeo revela el enfado de los soldados rusos a gritos contra sus generales: "¡Nos enviáis a morir y vosotros calientes! ¡Abajo el régimen!"

Soldados de infantería de marina rusos han denunciado a sus generales por “incompetentes” al utilizarlos como “carne de cañón” después de que sufrir pérdidas devastadoras en los últimos cuatro días, con 300 hombres muertos o heridos en combates en el este de Ucrania.

Los soldados han decidido recurrir a su gobernador local con una carta en la que denuncian una planificación catastrófica de los generales Rustam Muradov y Zurab Akhmedov. Los soldados dicen que los comandantes rusos estaban “ocultando” el caos en la región de Donetsk y “minimizando el número de pérdidas por temor a ser considerados responsables”, según informa The Daily Mail.

