Un vídeo hace saltar las alarmas sobre una tienda de animales: “Este cachorro está drogado”

Aunque The Puppy Store publicó un vídeo de los cachorros jugando junto a un comunicado en el que aseguraba que “no drogamos ni sedamos a nuestros cachorros”, el sargento Holt confirmó que “ el caso está abierto y continuaremos analizando las cosas y monitoreando la situación allí para asegurarnos de que no haya irregularidades”.

Ewell cuenta en su publicación que entró en la tienda antes de ir a cenar con su familia y amigos. “No quiero sacar conclusiones precipitadas, pero algo no parece correcto en este lugar”, escribió junto a las imágenes. “Este perro está drogado” , se escucha decir al hombre en el vídeo mientras sacude la pata de un cachorro. “ Todos están sedados . No hay manera”. Al final del vídeo, golpea también el cristal donde se encuentra otro perro, pero este no responde.

You May Also Like