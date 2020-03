Un vídeo en un hospital de Bérgamo refleja el estado de las urgencias en Italia por el coronavirus

“Amigos, lo digo educadamente, pero si no lo entendéis por las buenas habrá que ser más agresivos: no salgáis de casa. Cada salida de casa es un riesgo para vosotros y para los demás”. Con estas palabras, los médicos que trabajan en la ‘zona cero’ del coronavirus en Italia siguen tratando de concienciar a la población. Italia sigue en la lucha: lleva días en ella. Y cada día que pase, será un día menos para ganarla.

