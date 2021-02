Un vídeo al inicio del ‘impeachment’ a Trump conmociona al Senado de EE UU al hacerle revivir el asalto al Capitolio

“Hay gente que murió ese día. Agentes que han terminado con daños en la cabeza y con daños cerebrales… Senadores, este no puede ser nuestro futuro. Este no puede ser el futuro de Estados Unidos”, subrayó Raskin en un emotivo alegato.

“Los sonidos de la turba acaban de rodearnos otra vez”, relató la periodista Emily Cochrane del diario The New York Times, que estuvo presente en el Capitolio tanto el 6 de enero como en la sesión de este miércoles.

