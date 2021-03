un viaje por los lugares que marcaron su vida y su obra

De estos hechos nace la leyenda que desea que las majas de Goya, La maja vestida y La maja desnuda, sean retratos de la duquesa de Alba. Estas teorías también surgen de la carta que el pintor le envió en 1794 a un amigo de la infancia, Martín Zapater, a quien le habló de la aristócrata. Con estas palabras mencionaba a la duquesa: “Más te valía venirme a ayudar a pintar a la de Alba, que ayer se me metió en el estudio a que le pintara la cara, y se salió con ello; por cierto que me gusta más pintar en lienzo, que también la he de retratar de cuerpo entero”.

Goya tenía un concepto adelantado de la belleza. No idealizaba. Al contrario que la mayoría de sus compañeros, no caía en el camino del encanto rococó o neoclásico. En su vida, plasmó el bien y el mal a través de relatos de luz y oscuridad. Tanto en su periodo de ascenso como en su viaje hacia la sordera y su supuesta locura, pintó en los lugares que fueron suyos para la eternidad.

