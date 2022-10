Un viaje por la historia del cómic occidental

A raíz del crac del 29 y la II Guerra Mundial, comenzó la edad de oro del cómic estadounidense, con títulos como Popeye (Elzie Crisler Segar) y Dick Tracy (Chester Gould), la irrupción de Disney o historias de aventuras como Flash Gordon, de Alex Raymond. Esta sala se cierra con la obra The Spirit (1941), de Will Eisner.

Con más de cien años de vida y un claro momento de eclosión en el siglo XX, la historia del cómic se remonta a las historietas que el suizo Rodolphe Töpffer dibujó para sus estudiantes a mediados del s. XIX. Después, autores como Richard Felton Outcault generalizaron el uso de textos en forma de bocadillos y dieron lugar al cómic moderno, como se puede observar en uno de los dibujos de su serie The Yellow Kid, de 1896, que abre la exposición. De esa primera época se exponen también los clásicos Little Nemo in Slumberland, de Winsor McCay, y Krazy Kat, de G. Herriman, entre otros.

Astérix y Obélix, Mafalda, Popeye, Flash Gordon, El Capitán Trueno o los superhéroes más actuales se han convertido en iconos de la cultura popular que divierten y, a la vez, invitan a reflexionar sobre el presente y el futuro. Pero estos personajes no existirían si sus creadores no les hubieran dibujado y convertido en protagonistas de cómics que han pasado de generación en generación.

