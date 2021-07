un viaje en el tiempo a un pasado de heroicas gestas

‘A pluma y espada’. Don Fernán Gómez, corregidor de Toledo, se estrena como autor de teatro con su obra Fuenteovejuna, pero Lope no puede consentir tal fraude. Así, sobre una imaginativa y cambiante escenografía, da comienzo una sucesión de acrobacias, combates de espada y bailes , una trepidante historia en la que no faltan amor, humor y una gran conspiración.

Si bien es cierto que la tendencia está cambiando –sobre todo gracias a las series–, en España siempre ha existido la sensación de que no hemos sabido aprovechar nuestra larga y rica historia para crear grandes producciones audiovisuales. ¿Por qué no aprovechar las gestas de la Edad Media, el exotismo del reino nazarí o el porte de los iconos del Siglo de Oro para construir un ambicioso proyecto con aspiraciones internacionales?

