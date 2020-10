Un Trump “enojado” llega en el debate final con Biden

Esta vez, no se han convocado largas sesiones de debate simulado, ya que Trump mantiene un programa de campaña con muchos viajes y realiza entrevistas desde la Casa Blanca. Si bien los asesores han discutido el debate con el presidente mientras viaja y en reuniones en la Casa Blanca, y han planteado posibles preguntas con sugerencias de respuestas, no se espera que reúna al mismo equipo que lo preparó para el primer debate en la Casa Blanca.

You May Also Like