Un ‘troll’ de internet roba la dirección web de la fundación de Meghan Markle y el Príncipe Harry

Amén de que no es el fin del mundo y hay otras muchas direcciones web que encajan a la perfección con el espíritu educacional y caritativo de la fundación. Simplemente, si así lo desean, pueden cambiar el final y, en lugar de ser .com acabar .org, por ejemplo, y listo. De problemas más graves han salido airosos.

Esta claro que este golpe bajo no les va a hacer amilanarse puesto que no ofende quien quiere sino quien puede, y tanto el príncipe Harry como Meghan Markle han demostrado ya saber encajar más que bien todos lo varapalos y palabrería que se ha vertido sobre ellos, tanto juntos como por separado, desde que iniciaron su relación.

Porque en Internet no iban a dejarles tranquilos y han decidido que la página web de la organización no se dirija a la asociación, sino a un vídeo, más que famoso, para mandarles un mensaje musical a través, ni más ni menos, que del rapero Kanye West.

You May Also Like