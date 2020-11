Un triunfo ‘especial’ para el golfista panameño Raúl Carbonell

En enero próximo, Raúl Carbonell volverá a Atlanta, Georgia, para seguir con sus estudios en economía y jugar golf para su universidad. Será un nuevo reto para el golfista, que está cerrando una temporada inusual y que el pasado fin de semana en la cancha de Coronado, una de las más difíciles de Panamá, consiguió una victoria “especial”, consagrándose por segundo año consecutivo como el ganador de este torneo.

Su paciencia fue determinante. “Yo gané el torneo en el hoyo 16, allí recuperé mi confianza, terminé con un bogey, pero empaté al líder”, resumió Carbonell, después de volver a ganar el Coronado Amateur Open 2020, que forma parte del APAGOLF TOUR y concede puntos para el World Amateur Golf Ranking (WAGR).

La suerte también estuvo de su lado y en el hoyo 18 selló su victoria, al acertar un putt de aproximadamente 25 pies. “El hoyo 18 es un largo par 4, así que solo pensé en hacer el par y dejar que mis rivales se tuvieran que esforzar, ya que lo más que podía pasar era que tuviera que irme a playoffs para decidir al ganador. Le pegué a la bola para acercarla, pero cayó en el hueco”, sonrió el campeón.

Carbonell terminó el torneo con tarjetas de 75, 74 y 72 para un total de +5. Le escoltaron Omar Tejeira y Miguel Ordoñez (+7); Jean Pierre De Roux (+8) y Carlos Clement (+9). El mejor score del torneo fue para Jean Pierre de Roux, con un 71 en la segunda ronda.

“La cancha de Coronado es muy difícil, su diseño es angosto y la posición de las banderas la hacen complicada. Por suerte, no hubo tanta brisa como en junio y julio, cuando se acostumbra a jugar este torneo”, detalló Carbonell, quien estudia el último año de negocios en Clayton State University en Georgia, Estados Unidos.

“Esta victoria se siente muy especial, además, de defender el título en una cancha complicada, estaba enfrentando a los mejores jugadores de Panamá en un torneo de tres rondas. Además, tengo que reconocer que comencé jugando mal, vine atrás para triunfar”, dijo Carbonell, quien en 2019 se ubicó en el puesto 91 de todos los jugadores de la ‘National Collegiate Athletic Association’ (NCAA) Div. 2 y ha sido representante de Panamá en el Latin America Amateur Championship.

El año pasado, Carbonell también fue premiado en el ‘Mens Golf Team of Academic Distinction’ de su conferencia. Así que el golfista tenía un buen ritmo de juego hasta que apareció la pandemia del nuevo coronavirus, que lo obligó a regresar a casa en marzo y mantenerse sin poder pisar una cancha por casi seis meses, debido a la cuarentena impuesta por las autoridades para mitigar la propagación de la Covid-19.

La Asociación de Golf de Panamá tuvo que elaborar y poner en ejecución un protocolo de bioseguridad para que los jugadores pudieran volver a entrenar y competir, siendo este, el APAGOLF TOUR uno de estos eventos que convoca a los mejores golfistas amateur del patio. La próxima cita será del 11 al 13 de diciembre.

Carbonell quisiera jugar el campeonato de diciembre, antes de partir a Estados Unidos para terminar su carrera escolar. “Quiero jugar todos los torneos que pueda antes de viajar a Georgia, ya mi coach me habló y me dijo I need you (te necesito), ellos están jugando”, concluyó.