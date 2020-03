Un tribunal resuelve que ‘Stairway to Heaven’, de Led Zeppelin, no plagió su introducción de ‘Taurus’, de Spirit

Ya en 2016 , un juicio resolvió que la formación no había robado la introducción de ese tema estrenado tres años antes ya que no eran “intrínsecamente similares”, pero un tribunal ordenó analizar de nuevo las canciones.

Un tribunal de apelación de Estados Unidos ha establecido que el grupo Led Zeppelin no plagió el comienzo de Stairway to Heaven de la canción Taurus de la banda Spirit.

