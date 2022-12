Un tribunal dictamina que el plagio de esta fotografía es legal

“Si tener una pose única es la premisa para la protección de derechos de autor de una imagen, entonces casi todos los trabajos de retratos en el mundo no tendrán protección de derechos de autor. El hecho de que mi trabajo haya sido copiado por otros innumerables veces es un testimonio de su originalidad y estilo, incluso en este caso particular, donde el infractor lo explotó para una pintura que ganó un premio, se exhibió y se puso a la venta por 6.500 € “, añadió.

