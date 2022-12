Un tribunal de Nueva York declara culpable de fraude fiscal a la Organización Trump | Internacional

En paralelo a la causa penal instruida por la fiscalía de Manhattan, la Organización Trump afronta otra paralela por fraude presentada por la fiscal general del Estado de Nueva York, Letitia James, también demócrata, al igual que su colega Bragg. De ahí que Trump haya rechazado las acusaciones en ambos casos, por considerarlas motivadas políticamente por sus rivales. En su comparecencia ante James, en agosto, el magnate se acogió a su derecho a no declarar para no incriminarse.

Weisselberg, de 75 años, declaró como testigo estrella como parte de un acuerdo con los fiscales que le permitirá no pasar más de cinco meses en la cárcel pese a haberse declarado culpable. La Organización Trump argumentó que Weisselberg desarrolló el esquema por su cuenta, para beneficiarse a sí mismo. Sigue a sueldo de la empresa a cambio de no implicar a su jefe y declaró en su día que recibió más de un millón de dólares en pagos de salarios y bonos.

You May Also Like