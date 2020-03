Un tribunal británico tumba la petición de Assange de salir en libertad condicional pese al riesgo de contraer coronavirus

El informático, que se declara inocente al considerar que se limitó a ejercer una labor periodística, rechaza su entrega con el argumento de que no afrontará un juicio justo en ese país , que ha indicado ya que no le aplicará la primera enmienda de su Constitución, que protege la libertad de expresión.

Al emitir su dictamen, la jueza dijo que no tiene “ninguna razón” para dudar de la eficacia de las medidas adoptadas por Belmarsh para combatir el coronavirus y sostuvo que el periodista, de 48 años, no es “el único preso vulnerable” a la pandemia.

