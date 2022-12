Un traje eléctrico permite volver a caminar a personas con esclerosis múltiple y parálisis cerebral

Deena Theresa. An electric body suit helps people with multiple sclerosis, cerebral palsy, walk. Interesting Engineering (2022). Consultado online en https://interestingengineering.com/innovation/electric-body-suit-multiple-sclerosis-cerebral-palsy el 09/12/2022.

La mayoría de pacientes han recibido beneficios inmediatos del uso del traje, pero no se trata de una ‘bala mágica’ con una sola administración; aquellas personas que experimentan una mejoría deben continuar con la terapia. Los desarrolladores creen que la estrategia puede permitir que se generen nuevas vías neuronales que se traduzcan en una mejoría incluso cuando el usuario no está usando el traje.

El traje está hecho con materiales transpirables y lavables que no contienen productos animales. Hasta ahora, no se ha registrado que pueda causar ningún efecto secundario relevante.

You May Also Like