un trabajo en alza que sale beneficiado de la cuarentena

También hay mujeres que son gamers profesionales , por supuesto –cada día más–. La que más dinero acumula en premios es una canadiense: Scarlett con 358.027 dólares jugando a ‘StarCraft II’. Segunda es Lioon, de China, 224.200 dólares en ‘Hearthstone’ y tercera se sitúa la australiana HaganeNoTema –122.716 dólares con el ‘Attack on Titan Tribute Game’–. La primera jugadora profesional de videojuegos española, en la posición 52, es Aliadeschain, que ha sumado 17.500 dólares en premios por su buen hacer en ‘Magic: The Gathering Arena’.

España aparece en el vigésimo quinto lugar, con 1.465 jugadores y 5,43 millones de dólares en premios. El número uno es Goga que, jugando a ‘Rainbow Six Siege’, ha logrado más de 315.000 dólares en premios. El podio lo completan Mithy –254.818 dólares al ‘League of Legends’– y mixwell –247.538 dólares al ‘Counter-Strike: Global Offensive’–.

