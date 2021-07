Un trabajador de Tokio 2020 es arrestado y acusado de violar a una mujer en el Estadio Olímpico

El Estadio Olímpico fue construido especialmente para los Juegos y albergará las ceremonias de inauguración y clausura, así como los eventos de atletismo y la final del torneo de fútbol . No obstante, este no podrá acoger a los casi 60.000 espectadores que puede albergar, puesto que la organización decidió celebrarlos a puerta cerrada.

You May Also Like