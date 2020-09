Un total de 24 firmas participarán en la Valmont Barcelona Bridal Fashion Week

Diversas marcas internacionales como la coreana Vestal; la firma de Malasia The Atelier, dirigida per Jimmy Choo; Flora, procedente de Israel, o la francesa Cymbeline también estarán en el evento, igual que las norteamericanas Demetrios y Yumi Katsura.

Los desfiles que acogerá la Valmont serán los de Pronovias y otras marcas del grupo como Nicole Milano y House of St. Patrick, además de otras firmas españolas líderes como Jesús Peiró, Yolancris, Sophie et Voilà, Isabel Sanchis e Higar Novias.

You May Also Like