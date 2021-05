un tic en la lengua

Todos los deportistas tienen sus pequeños trucos para saber cómo ganar a sus rivales. Puede ser golpear el aspecto moral o detectar pequeños gestos, como hacía André Agassi con Boris Becker.

El legendario tenista alemán pasó a la historia como uno de los mejores sacadores de su época. Sus servicios eran una pesadilla para sus rivales, pero Agassi le cogió el truco y lo confiesa ahora en una entrevista que está dando la vuelta al mundo.

“Boris Becker me ganó las tres primeras veces que jugamos porque su servicio era algo que nunca se había visto en este deporte. Así que decidí ver vídeos y vídeos de él”, relata. En estos, descubrió un curioso detalle: Becker señalaba con la lengua hacia qué lado iba a enfocar el saque. Era un pequeño ‘tic’, apenas imperceptible, que Agassi detectó a base de fijarse.

“Me di cuenta de que tenía un tic extraño en la lengua. No estoy bromeando. Siempre hacía sus movimientos y siempre la misma rutina: cuando estaba a punto de golpear la pelota, sacaba la lengua. Podía hacerlo justo en el centro de los labios o a la esquina izquierda de los labios. Si él estaba sirviendo y ponía su lengua en el centro de los labios, servía al centro o al cuerpo. Si lo hacía a un lado, iba a servir al exterior por ese lado“, relata Agassi.

En este sentido, para él la parte más difícil no era restarle el saque, sino no dejarle saber que le había cogido el truco. “Tuve que resistir la tentación de leer su servicio en la mayoría del partido y elegir los momentos para elegir esa información, o en un punto concreto”, explica.

Años después, Agassi se lo contó a Becker. “Se lo dije en un Oktoberfest, fuimos a Alemania y tomando unas pintas de cerveza no me pude resistir y se lo dije: “¿Sabías que hacías esto cada vez que sacabas?”. ¡Casi se cae de la silla! Me contestó: “Me iba a casa y le decía a mi mujer que parecía que él me leía la mente”, cuenta.