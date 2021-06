Un ‘thriller’ periodístico para contar la irrupción de la nueva política

Año 2015. Los dos grandes partidos políticos españoles y las empresas del IBEX están inquietos por unas inminentes elecciones que podría marcar la fuerte irrupción política del partido Adelante, surgido del 15-M. Sin embargo, el ambiente se enrarece por dos asesinatos, uno de ellos del presidente de la Sareb, el ‘banco malo’, ambos víctimas de escraches organizados por el nuevo partido.

No es la crónica política de los últimos años, sino el reconocible escenario literario de la última novela de José Sanclemente, Regeneración (Roca Editorial, 2021) donde sus ya habituales protagonistas, la periodista Leire Castelló y el inspector de la Brigada Criminal de Barcelona, Julián Ortega, se enfrentarán a la vieja y la nueva política, a las cloacas del Estado, a la crisis de los medios, a los fondos buitres y la corrupción política.

Todo evidentemente reconocible. “La realidad se pega a ti y a la novela”, confiesa su autor. “Los nombres de los partidos y protagonistas no son reales, pero los lectores los van a identificar a todos, también al comisario Villarejo… La ficción ayuda a exagerar las cosas, pero en el caso del thriller político no, la realidad ha terminado por exagerar cosas que cuento como la corrupción, los fondos buitres, las tramas al rededor de la vivienda…” En lo único que se permite más libertad es “en los crímenes, que son necesarios para crear novela negra”.

“No me he puesto límites”, explica Sanclemente, “tengo mi propia percepción, pero creo que el Madrid de 2015 que relato es real y me ocupo de temas complejos como los paraísos fiscales”. Asegura que todos los personajes y partidos que retrata “tienen claroscuros”.

Sanclemente recrea un momento político que, visto desde hoy, tiene algo de decepción. “Había ilusión y luego se estropeó todo, había demasiados intereses”, reflexiona. “Siempre subyace la necesidad de estar de acuerdo, de no romper el juguete a pesar de que nos pelemos”, dice de los políticos. Y también lanza buenos dardos hacia los resistentes grandes formaciones del “bipartidismo”. “No llegan a acuerdos en grandes temas, en cosas sustanciales, pero sí que están de acuerdo en no perder el bipartidismo, en que nadie entre hacer su trabajo”.

Thriller para mostrar el mundo del periodismo

Esa idea le lleva al autor a retratar, como en sus anteriores novelas, las intimidades del sector periodístico que bien conoce tras una vida dedicada al sector, en Grupo Zeta, Antena 3 TV, como presidente de la Asociación de Diarios Españoles, o, actualmente, como presidente de Diario de Prensa Digital, editor de eldiario.es. Sanclemente -que se sigue considerando más “un economista” que un escritor porque “en esto llevo cinco minutos”, a pesar de llevar ya cinco novelas, cuatro de esta serie- quería “escribir sobre los medios de comunicación, pero pensaba que si escribía un ensayo, les iba a interesar a cuatro en la universidad”.

El autor cree que “es importante que los ciudadanos conozcan el periodismo y su funcionamiento” y “la mejor manera” que encontró fue una serie de novelas donde “una periodista de raza vaya pasando por distintos medios y puestos”. “Hacerlo así era una manera mucho más asequible de contar las cosas que quería: no pretendo dar lecciones, pero me parece una buena estrategia para que la gente entienda cómo funciona un medio, las trabas que los periodistas tienen para contar una historia, etc”.

Sanclemente relata, en esta novela en la que su protagonista cambia Barcelona por Madrid, cómo la periodista Leire Castelló salta de un periódico tradicional a un nuevo diario digital. Y con sus peripecias traza su visión de la crisis que vive el sector.

“El modelo de papel no está muerto, que es una palabra que me da mucho miedo,” asegura el autor, “pero no podemos negar que año tras año su difusión va descendiendo y que se está produciendo un trasvase a lo digital. Esos compradores de papel no volverán”. Sanclemente cree que esta “crisis de lectores y publicitaria” provoca “una espiral” que desemboca en una “menor calidad” de contenidos.

“La crisis de la credibilidad llega por varios factores, pero uno principal es por estar demasiado cerca del poder, económico y político, y no ejercer de contrapoder”, analiza. “Los medios no tienen ni recursos ni tiempo para investigar y reflexionar sobre los temas. Muchos medios pierden su independencia porque en sus consejos hay fondos de inversión y grandes empresas que ponen publicidad y se ponen una autocensura para no ir contra sus propios accionistas”, desgrana Sancelemente. “Ese es el mayor mal que tienen los periodistas”, sentencia.



LA QUINTA NOVELA DE LA SERIE ‘Regeneración’ es la cuarta novela de la serie protagonizada por la periodista Leire Castelló y el policía Julián Ortega. Antes protagonizaron ‘Tienes que contarlo’, ‘No es lo que parece’ y ‘Esta es tu vida’.

“Ahora los medios digitales están optando por pedir dinero por periodismo”, analiza, “tenemos que vivir de ti como lector para dar buena información. Si recibes todo gratis, tienes que sospechar que la mercancía eres tú”. Cuando se le recuerda que esta entrevista la está concediendo a un diario gratuito, se ríe y recuerda que estos medios tienen “un papel fundamental en la sociedad” y en garantizar el derecho a la información, no en vano fue fundador del diario gratuito ya desaparecido ADN.

Tampoco olvida el papel de las “cloacas del Estado” en el panorama mediático, que tienen un papel destacado en su novela. “Cuando los medios aceptan beber de ellas”, asegura, “su credibilidad desaparece al instante”.