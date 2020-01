Un terremoto de siete grados estremece a Japón

TOKIO, Japón.(EFE).- Un terremoto de 7 grados de magnitud en la escala abierta de Richter se produjo este sábado en el mar, al sur de la costa central de Japón, sin que se haya informado de daños ni emitido alerta de tsunami.La Agencia Meteorológica de Japón indicó que el sismo ocurrió a las 14:28 hora local (6:00 de la tarde del sábado en Panamá) en aguas alejadas de la zona central Torishima Kinkai, a una profundidad de 370 kilómetros.El terremoto alcanzó una intensidad cuatro, en la escala japonesa cerrada de siete grados centrada en las zonas afectadas más que en la intensidad del temblor, en ciudades de las zonas asoladas por el terremoto del pasado 11 de marzo como Iwanuma, en la provincia de Miyagi, Hitachi, en la de Ibaraki, o Minamisoma, en Fukushima.Además, en Tokio el terremoto se sintió con una intensidad de cuatro en la escala japonesa en el distrito de Chiyoda y de tres en otros como Minato o Shinjuku, sin que se hayan registrado incidencias.Según la televisión nipona NHK, el sismo no ha producido ninguna alteración y tanto los trenes como los principales aeropuertos operan con normalidad.Japón se asienta sobre una de las zonas sísmicas más activas del mundo por lo que los terremotos ocurren con relativa frecuencia, aunque en la mayoría de los casos no tienen graves consecuencias.El terremoto y posterior tsunami que arrasó el noreste del país el pasado 11 de marzo se ha cobrado, según datos actualizados el 30 de diciembre por la Policía nipona, 15 mil 844 muertos y tres mil 451 desaparecidos.

