un tercio será con créditos y estará condicionado a reformas

Pero quiere que la reacción sea rápida. “Lo importante ahora es que se este plan de recuperación se ponga en marcha pronto”, sostiene Garicano , que se basa en datos: “Cada día de los últimos dos meses más de 13.000 personas han perdido su empleo en España y mas de 2.000 empresas tuvieron que cerrar. No podemos perder más tiempo con discusiones entre los países. Hay que activar cuanto antes el plan de recuperación antes de que no quede nada que salvar”.

