Un tercio de los pacientes con covid-19 persistente sufre pérdida de olfato

En su estudio, publicado en la revista científica International Forum of Allergy and Rhinology , el equipo de investigación estudió la prevalencia de la covid-19 persistente y, en particular, los síntomas relacionados con el oído, la nariz y la garganta, como la pérdida de olfato y la parosmia, en la que las personas experimentan distorsiones olfativas extrañas y a menudo desagradables.

