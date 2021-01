un tercer Gobierno con él al frente o elecciones

Si Giusseppe Conte forma otro Ejecutivo será el tercero que encabece, y podría hacerlo con el M5S como hasta ahora y con los pequeños partidos más centristas , y de nuevo con Italia Viva, toda vez que Renzi está dispuesto. No se descarta la opción de que mire a la derecha. Silvio Berlusconi aseguró que los suyos, Forza Italia, estarían dispuestos a apoyar un Gobierno “de reconstrucción nacional”, pero no queda del todo claro si podrían entrar en él. La ronda de consultas de Mattarella empieza este miércoles, según lo previsto.

