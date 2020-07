un ‘tapado’ que conquista por su gran pantalla curva

El panel Amoled FHD+ de 6,47 pulgadas resulta en primer término imponente, efecto que fija una vistosidad que gusta percibir en la navegación , propiciada por el hecho de que abarca parte de los laterales . La pantalla conquista, recorrido no obstante acompañado de la pequeña pega de que, debido a la curvatura, a veces tocas aplicaciones a las que no deseas recurrir en ese momento. Ocurre sobre todo con la cámara y los contactos, en los lados del menú inferior.

You May Also Like