Un superviviente del coronavirus en EE UU recibe una factura de 1,1 millones de dólares al salir del hospital

“Sufrir el coronavirus en lugar del cáncer no debería suponer una diferencia en términos de su carga financiera”, declaró. “Lo que uno paga como paciente no debería depender, en esencia, de si su enfermedad tiene un buen publicista “.

Por suerte, Michael Flor no tendrá que hacer frente a esta deuda. Dada la situación, el Congreso de EE UU aprobó una ayuda de más de 100.000 millones de dólares para sufragar los gastos que pudiera producir la pandemia, tanto en hospitales como en compañías de seguros, aunque no se tenga uno. Aunque las propias empresas de seguros médicos aseguran que los gastos del país por la Covid-19 podrían superar los 500.000 millones de dólares.

