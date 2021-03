un superviviente de la tragedia del Chapecoense se salva en otro accidente que deja 21 muertos

Sobrevivir a un accidente aéreo es algo que no todo el mundo logra, y menos uno de la magnitud del que sufrió la plantilla del Chapecoense en 2016. De aquella tragedia sólo se salvaron seis personas de las 77 que iban en el vuelo de LaMia, y entre las que se encontraba uno de los auxiliares, Edwin Tumiri.

Aquel incidente le marcó de por vida, pero casi cinco años después ha vuelto a esquivar a la muerte. Esta vez ha sido en tierra, en un accidente de autobús que se ha saldado con 21 fallecidos.

Tumiri ha salido con heridas en una pierna, pese a que el vehículo en el que viajaba ha caído por un barranco en la carretera que une las localidades bolivianas de Cochabamba y Santa Cruz. La caída ha sido de unos 150 metros y de las 51 personas que iban en el interior, han muerto 21. Entre los 30 supervivientes, Tumiri.

“El bus estaba corriendo, ahí me agarré del asiento delantero, sabía que nos íbamos a accidentar porque íbamos a gran velocidad. Yo seguí agarrándome, no me desparramé hasta que llegamos al suelo. Salí a gatas, me senté, mi rodilla estaba herida y dije ‘otra vez, no lo puedo creer’. Luego vinieron a rescatarnos, no estaba inconsciente. Creo que he sido el primero en que me lleven arriba. Me siento bendecido”, ha relatado a medios locales.

Preguntado sobre su providencial suerte, este boliviano de apenas 30 años se pone en manos divinas para explicar su fortuna. “Lo que yo siempre hago, digamos, hasta en aquella oportunidad, es que me encomiendo a Dios y me digo que no me va a pasar nada, no me va a pasar nada”, destacó.