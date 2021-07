Un supermercado pide perdón por “herir” a sus clientes con un anuncio en el que aparece una pareja de lesbianas

En un principio, el anuncio recibió muchos halagos. Pero en poco tiempo, en un país como Rusia en el que las uniones entre parejas del mismo sexo no están reconocidas e, incluso, cuenta con una ley que prohibe la “propaganda homosexual”, las críticas hacia un anuncio en el que dos mujeres aparecían simplemente abrazándose, no se hicieron esperar . Hubo amenazas de boicot a la empresa e incluso acoso masivo en las redes sociales a las actrices que aparecían en el anuncio.

