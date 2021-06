un smartwatch con amplias funcionalidades y estética cuidada a buen precio

Amazfit, la marca global de wearables de Huami, presentó a principios de año el GTS 2e, la segunda versión de uno de los smartwatches más vendidos y populares de la firma, el Amazfit GTS 2.

Con lo que se han popularizado los relojes inteligentes, la nueva opción de Huami apunta maneras: tenemos muchas funcionalidades deportivas y de salud a un precio muy competitivo, añadiendo además un diseño cuidado. Si bien es la versión reducida del GTS 2, no por ello prescinde de un montón de características y especificaciones técnicas que tenía este.

En 20Bits hemos probado este dispositivo durante unas semanas y os vamos a contar todo sobre él.

Probamos el Amazfit GTS 2e. 20BITS

Especificaciones técnicas

Dimensiones: 42,8 x 35,6 x 9,8 mm / Peso: 25 g (sin correa)

Pantalla: táctil, a color y con tecnología AMOLED, de 1,65 pulgadas, con resolución de 348 x 442 y con cristal resistente a las huellas de bordes 2.5D

Caja: de 42 mm, en aluminio mate y en colores oro rosa, negro o plata

Correa: de silicona y 20 mm, en lila, negro y verde

Botón: uno

Modos deportivos: 90

Resistencia al agua: 5ATM

Salud: sensor óptico de alta precisión BioTrackerTM 2 PPG

Monitorización: frecuencia cardíaca las 24 horas, saturación de oxígeno en sangre (SpO2), sueño, estrés, presión, temperatura

Conectividad: Bluetooth 5.0, GPS integrado, GLONASS

Compatibilidad: iOS y Android

Precio: 129,90 euros

Diseño: buen gusto

En lo que respecta al diseño, puedo decir que me gusta mucho. Especialmente porque es muy ligero -marca de la casa- y la correa es suave al tacto y cómoda de llevar. Pero además el color que yo he probado me encanta, con la correa en lila y la caja en color tipo ‘oro rosa’. También está disponible en negro -con la caja en negro mate- y verde -con la caja en plata-.





Lleva un único botón físico desde el que se puede acceder al menú principal. A pesar de que la corona también gira, no es posible ir desplazándote por el menú con ella. Una pena, porque se le podría haber dado mejor uso. En la parte trasera tiene los distintos sensores y los pines de carga.

En general, para no ser un dispositivo de alta gama, al estar construido en aluminio y acabado en cristal da una sensación bastante prémium.

Pantalla muy nítida y equilibrada

Encontramos una apariencia igual a la del Amazfit GTS 2 original, por lo tanto, seguimos viendo un formato rectangular que sigue la estética del Apple Watch. Asimismo, la pantalla también se mantiene: consta de una diagonal de 1.65 pulgadas, táctil, a color y con tecnología AMOLED, que está recubierta con un cristal resistente a las huellas de bordes 2.5D.





El cristal del GTS 2 era un 3D, es decir, que el que hemos probado tiene un diseño ligeramente menos curvo sobre el papel, aunque la realidad es que apenas se nota. Además los marcos están bastante bien aprovechados y se notan muy poco.

Me parece que aquí se ha hecho un buen trabajo, con un brillo equilibrado que se ajusta automáticamente y con respuesta ágil y cero lag -ahora lo veremos cuando analicemos el rendimiento-.

Lleva una pantalla AMOLED de 1,65 pulgadas. 20BITS

Rendimiento: cumpliendo con las expectativas

En la parte de rendimiento y software, nos encontramos lo que ya conocemos en otros dispositivos Amazfit, ya que integra ‘las mismas tripas’ que estos.





El rendimiento en este sentido es bastante fluido y como decía no encontramos nada de tirones ni nada de lag en las notificaciones. Sí que nos pasa demasiado que ‘se desconfigura’ la información del tiempo y hay que meterse en la app para que vuelva a sincronizarse. Esto pasa, además, con todos los relojes de la marca que he probado y la verdad es que no me gusta.

En cuanto al deporte, cuenta con hasta 90 modos de ejercicio diferentes y mide muy bien todos -al menos los que yo he probado-, ofreciendo datos en tiempo real de distancia y ritmo cardíaco.

Y el tema de la salud también lo hace correctamente: como suele hacer la marca, tenemos frecuencia cardíaca, nivel de oxígeno en sangre, control de sueño, presión arterial, medición de estrés y, algo más novedoso, monitorización de la temperatura. Exceptuando este último, que da valores que me harían pensar que estoy para la morgue, todos funcionan bien





Como es habitual también tenemos ese tipo de alarmas que puedes activar para que el reloj te diga que llevas demasiado rato con el culo en la silla o en el sofá. En mi caso me viene bien para estirar las piernas cada ratito cuando estoy trabajando y demasiado concentrada para saber cuánto rato ha pasado desde que me senté.

Con respecto a las especificaciones técnicas más internas, en comparación con su hermano mayor el nuevo Amazfit GTS 2e no cuenta con espacio de almacenamiento disponible -el GTS 2 tiene 3 GB de ROM en la versión global y 4 GB en la versión china-, así como tampoco WiFi de banda 2.4 GHz.

Tampoco lleva micro y altavoz para responder llamadas ni integración con Alexa, pero entendemos que se debe justificar el precio menor.

La carga es mediante pines y lo tendremos al 100% en menos de dos horas. 20BITS

Batería para rodar





El GTS 2e cuenta con la misma batería que la versión anterior, es decir, 246 mAh, pero debido a que este no tiene ese mencionado WiFi nos ofrece una autonomía mucho mayor: según la marca hasta 24 días con un uso típico, 45 días con un uso básico y 12 con un uso intensivo.

En mi experiencia puedo decir que son casi tres semanas lo que me ha estado durando la batería con un uso normal, si bien poniendo todas las monitorizaciones a tiempo real y tirando mucho de GPS esta se ve disminuida.

Como siempre la carga es mediante pines y lo tendremos al 100% en menos de dos horas.

Resumen

PUNTUACIÓN 20BITS: 8/10

Lo mejor: bonito diseño, amplias funciones y gran pantalla a buen precio. ​Lo peor: la función de que se mueva la corona está desaprovechada y perdemos la posibilidad de responder llamadas con respecto a su hermano mayor.

​

En general es un reloj que está bien en relación calidad-precio, que tiene un diseño bonito, que es muy cómodo y que funciona correctamente. Monta una buena pantalla que se ve bastante bien y es una opción buena si estás pensando meterte en el mundo de los wearables.

Es cierto que carece de algunas funciones que sí tiene su hermano mayor, especialmente echamos en falta ese altavoz y micrófono para poder responder llamadas, y tal vez el precio no sea tan barato con respecto a este para justificar esas ausencias. Pero por otro lado la batería dura más, así que todo es cuestión de poner en la balanza lo que uno prefiere.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.