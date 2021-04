Un ‘smartwatch’ con 24 modos deportivos por 21 euros, la oferta ‘flash’ con la que Amazon tienta a sus usuarios

Medir nuestra actividad deportiva se ha convertido en algo indispensable con lo que conseguimos observar nuestra evolución. Así, no hay deportista que no cuente en su muñeca con un dispositivo adecuado para todas estas funciones que le detalle la distancia recorrida, la velocidad a la que lo ha hecho según la disciplina practicada, las calorías quemadas y el ritmo cardiaco si incorpora este registro, entre otros datos y análisis. Por todo ello no es de extrañar que los smartwatches se hayan convertido en uno de los wearables más populares, solo superados por los auriculares inalámbricos que también están muy vinculados a la actividad deportiva.

You May Also Like