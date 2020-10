Un sismo de magnitud 7 sacudió la costas de Turquía y Grecia en el Mar Egeo, dijo el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El USGS comunicó que el movimiento telurico se produjo a 33,5 kilómetros del litoral turco, en el archipiélago grecio del Dodecaneso.

Por su parte, la agencia estatal de emergencias de Turquía AFAD reportó el temblor de magnitud 6,6 con epicentro en el mar, a unos 17 kilómetros de la costa de la provincia de Izmir, a una profundidad de 16 kilómetros.

Find information on the M 7.0 – 14 km NE of Néon Karlovásion, #Greece here: https://t.co/FL4hTrF4Kn Please let us know what you felt here: https://t.co/2RWZkBZDVo pic.twitter.com/rcE0mnYLG5

— USGS (@USGS) October 30, 2020